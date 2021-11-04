توقيع بروتوكول ربط إلكتروني مع وزارة القوى العاملة المصرية

وقّع الفريق الفني لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، بروتوكول الربط الإلكتروني مع الجانب المصري.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة العمل والتأهيل، فإن ذلك يأتي نتاج اجتماعات عُقِدت طيلة هذا الأسبوع، مع الفريق الفني بالوزارة والوفد المصري.

ويأتي تفعيل الربط الإلكتروني ضمن خطة الوزارة استعدادً لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا، كما يهدف إلى ضبط بيانات استجلاب العمالة و تنظيم عملية دخولها للبلاد، والمشاركة في إعمار البلاد ضمن مشروع خطة «عودة الحياة» التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وتمت مراسم توقيع البرتوكول، برعاية من وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، الذي حضر اختتام الاجتماعات والمبحاثات التي جمعت الفريقين بطرابلس.

وأقامت الوزارة مأدبة عشاء على شرف الوفد المصري؛ وستستمر عقد الاجتماعات واللقاءات بين الفريقين لمتابعة تنفيذ البروتوكل والتنسيق بين الجانبين.