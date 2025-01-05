توقيع بروتوكول «صفر من انبعاثات الكربوني» بحلول عام 2050

شاركت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، اليوم الأحد، في مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تحقيق صافي الصفر من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

و ذلك بمشاركة عدد من الجهات العلمية والبحثية منها : جامعة وادي الشاطئ، والمركز الوطني للأرصاد الجوية، وجامعة فزان، وجامعة سبها، والمركز الليبي لأبحاث الصحراء، ومركز البحوث الزراعية، والمركز الليبي لتغييرات المناخية، وكلية العلوم التقنية سبها، والمركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة المتجددة.

وأكد المشاركون التزامهم بالعمل على الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتعزيز التوعية البيئية في المجتمع، حيث يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم للمؤسسات والأفراد لتبني معايير الاستدامة العالمية، عبر تنظيم ندوات وبرامج تدريبية متخصصة تتناول قضايا البصمة الكربونية والمائية والبيئية، بالإضافة إلى إعداد تقارير استدامة شاملة وتقييم المخاطر المناخية.

كما شدد الموقعون على أهمية تعزيز البحث العلمي ودعم الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات تخفيف الانبعاثات، من أجل تحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات بشكل تدريجي.

ويُعد هذا البروتوكول خطوة استراتيجية نحو تحقيق التوازن البيئي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والحد من آثار التغير المناخي، وتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام للأجيال القادمة.