توقيع رواية جديدة للكاتب «إبراهيم عثمونة»

أعلن مركز خدمة وتنمية المجتمع والبيئة مع إدارة المكتبات والمطبوعات والنشر في جامعة وادي الشاطئ، “أنهم سينظموا الأحد المقبل، أصبوحة ثقافية للتعريف وتوقيع الرواية الجديدة للكاتب الليبي، إبراهيم عثمونة”.

وبحسب إعلان الجامعة، “ستتضمن الأصبوحة محاضرتين قصيرتين، الأولى بعنوان “القراءة الأدبية” لتسليط الضوء على فضل قراءة الروايات الأدبية على بقية القراءات، يلقيها، الدكتور ناصر ابوهمود، والثانية بعنوان “نماذج من حياة وقصائد سيدي قنانة”، أشهر شعراء وأدباء منطقة البوانيس على مر العصور، ويلقيها الدكتور محمد عبدالله الشريف”.

يُذكر أن الكاتب “إبراهيم عثمان عثمونة”، ولد بقرية سمنو بالجنوب الليبي في ستينيات القرن الماضي، وهو من أشهر الكتاب الليبيين الحاليين.

إعلان أصبوحة ثقافية يسر مركز خدمة وتنمية المجتمع والبيئة مع إدارة المكتبات والمطبوعات والنشر في جامعة وادي الشاطي… تم النشر بواسطة ‏جامعة وادي الشاطي‏ في الاثنين، ٢٢ يوليو ٢٠٢٤