توقيع عقد إنشاء محطة كهرباء جديدة بمدينة زليتن

قام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، اليوم الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، بالتوقيع على مشروع إنشاء محطة زليتن الغازية الموردة من شركة “سيمنس” الألمانية وتنفيذ ائتلاف شركتي (أورباكون للتجارة والمقاولات والسويدي ايلكترك).

ويأتي هذا المشروع في إطار خطط مجلس إدارة الشركة لتحسين الوضع العام للشبكة وتعزيز القدرة الإنتاجية بما يتماشى مع الطلب الحاصل على الطاقة، بحسب ما أفادت دائرة الإعلام بالشركة.

يُشار إلى أن هذه المحطة تضم 6 وحدات بإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 1044 ميجا وات ومن المقرر الانتهاء من تنفيدها خلال 26 شهر.

هذا وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، أن خطة الشركة تشمل مجالات عديدة من صيانة لخطوط النقل، وعمرات جسيمة، وبناء محطات جديدة، منها لجنوب طرابلس ومحطة زليتن الاستعجالية، مشيراً إلى أن كل هذه الجهود تهدف إلى استقرار الشبكة.