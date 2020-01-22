توقيع عقد بين شركتي الكهرباء و«ليبيانا» للهاتف المحمول

توقيع العقد يأتي في إطار الدور الحيوي للاتصالات في إتمام الأعمال التشغيلية. [العامة للكهرباء]

تم الخميس، بمبنى شركة ليبيانا للهاتف المحمول في العاصمة طرابلس، توقيع عقد مع الشركة العامة للكهرباء في مجال الخدمات الصوتية لعدد 2064 مشترك.

وأفادت دائرة الإعلام بشركة الكهرباء، بأن توقيع العقد يأتي في إطار الدور الحيوي للاتصالات في إتمام الأعمال التشغيلية للشركة العامة للكهرباء، وبهدف الحصول على أفضل الحلول بما يحقق الجانب الفني والمالي للشركة.

وقام بالتوقيع عن الشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي، المدير التنفيذي للشركة، بينما قام المهندس مهند الأسطى، مدير عام شركة ليبيانا للهاتف المحمول بالتوقيع عن شركة ليبيانا، بحضور مدير عام الاتصالات والمعلوماتية، ومساعد مدير عام المالية والإدارة التجارية بشركة ليبيانا.