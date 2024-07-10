توقيع عقود مشروع «أبراج بنغازي» مع شركة تركية

وقع مدير عام الجهاز الوطني للتنمية جبريل البدري، عقود تنفيذ مشروع أبراج بنغازي مع شركة TGG التركية.

وأوضحت بلدية بنغازي، “أن مجمع الأبراج سيكون في منطقة جليانة ومكون من ثلاثة أبراج أعلاها بطول 124 متر والثاني بطول 84 متر والثالث 68 متر”.

وأضافت البلدية، “أن المشروع عبارة عن 3 أبراج تطل على بحيرة 23 يوليو وملعب الغولف بالقرب من المدينة الرياضية، والأبراج مقسمة إلى برج سكني – برج فندق – برج مكتبي”.

وأشارت “إلى أن مدة تنفيذ المشروع سنة ونصف على ان تعمل الشركة التركية على تشغيل وإدارة الأبراج لمدة عامين”.

وذكرت أن “هذه المشاريع تأتي ضمن أعمال إعمار مدينة بنغازي والرفع من مُستوى الخدمات وإظهار المدينة بالشكل الحضاري الذي يليق بمدينة بنغازي”.

الجهاز الوطني للتنمية يوقع عقود تنفيذ مشروع أبراج بنغازي مع شركة TGG التركية قام مدير عام الجهاز الوطني للتنمية السيد… تم النشر بواسطة ‏بلدية بنغازي‏ في الثلاثاء، ٩ يوليو ٢٠٢٤