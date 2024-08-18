توقيع عقود مع شركة مصرية لإنشاء مشاريع بعدة مدن

وقع “صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا” مع شركة “المقاولون العرب” المصرية، عددا من العقود الخاصة بتنفيذ بعض المشاريع الجديدة في عدة مدن ليبية.

وقال مدير “صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا” بلقاسم حفتر، بعد انتهاء توقيع الاتفاقيات مع رئيس شركة “المقاولون العرب” المصرية أحمد العصار: “جرى توقيع عقدين لتنفيذ جسور في طبرق ، وهذه البداية فقط، فلدينا مشاريع أخرى في البنية التحتية والطرق والإنشاءات”.

وأكد حفتر، “توقيع عقد لتجهيز الطريق الرابط بين طبرق وامساعد خلال الأيام المقبلة”، مؤكدا “وجود دراسة للتعاقد مع عدة شركات لتطوير مدخل ليبيا من الناحية الشرقية”.

ووجه حفتر، “التحية إلى الشركات على المساهمة في إعمار ليبيا في بنغازي وكذلك في مدينة درنة”، مضيفا: “سعداء بوجود الشركات المصرية الكبيرة التي قامت بأعمال كبيرة في مصر ولديها كفاءة وخبرة تؤهلها لتنفيذ مشروعات جديدة في ليبيا”.

تحقيقاً للرؤية الإستراتيجية المتعلقة بتطوير وتنمية كافة المدن والمناطق الليبية ؛ قام المهندس " بالقاسم خليفة حفتر " مدير… تم النشر بواسطة ‏صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا‏ في السبت، ١٧ أغسطس ٢٠٢٤

كلمة المهندس " بالقاسم خليفة حفتر " المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا خلال مراسم توقيع عقود عدد من المشاريع مع شركة المقاولون العرب . #طبرق #صندوق_التنمية_وإعادة_إعمار_ليبيا #سلام #تنمية #إستقرار تم النشر بواسطة ‏صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا‏ في السبت، ١٧ أغسطس ٢٠٢٤

مراسم توقيع العقود الخاصة بعدد من المشاريع بين المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس " بالقاسم خليفة… تم النشر بواسطة ‏صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا‏ في السبت، ١٧ أغسطس ٢٠٢٤