توقيع مذكرة «إعلان نوايا» بين حكومة الوفاق والولايات المتحدة

تم الخميس بالعاصمة التونسية، توقيع مذكرة إعلان نوايا لتعزيز الشراكة بين حكومة الوفاق الوطني والولايات المتحدة الأمريكية.

ووقعت حكومة الوفاق ممثلة بوزارة التخطيط، مع حكومة الولايات المتحدة ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مذكرة الإعلان.

وأوضحت السفارة الأمريكية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه المذكرة تقوم على القيم المشتركة، لتقوية أسس الدولة الليبية من خلال دعم المؤسسات والمجتمعات المحلية فيها، لتعزيز الاستقرار والاعتماد على الذات.

كما توفر هذه المذكرة زيادة فرص المشاركة الاقتصادية لليبيا، وتعزيز قدرتها على النمو ومعالجة الصراع وعدم الاستقرار.