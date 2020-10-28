توقيع مذكرة تعاون بين ليبيا ومالطا في مجال النقل الجوي والبحري

قام وفد برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق مكون من رئيس مصلحة المطارات، ورئيس مصلحة الطيران المدني، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، ومدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، ومدير مكتب التعاون الفني بالوزارة بزيارة رسمية لجمهورية مالطا.

وتم خلال الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزارة النقل والبنية التحتيه المالطية ورؤساء ومدراء الهيئات المختصة التابعة لها، بحسب ما أفادت مصلحة المطارات في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

كما تم على هامش الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين الليبي والمالطي للتعاون في مجال النقل الجوي والبحري تشمل في طيها الاتفاق على استئناف الرحلات الجويه بين البلدين من خلال شركة البحر المتوسط للطيران (ميداڤيا) على أن يتم مراعاة الإجراءات اللازمة لمجابهة جائحة كورونا وكذلك تسجيل إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الليبية في مالطا، بالإضافة إلى مراجعة وإضافة التعديلات اللازمة على إتفاقية النقل الجوي الثنائية المبرمة بين البلدين ومساهمة المؤسسات المالطية في الرفع من كفاءة الكوادر الليبية في مجال الطيران والمطارات.