توقيع مذكرة تعاون في الربط الكهربائي مع مالطا

وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بالعاصمة طرابلس، ونظيره المالطي روبرت أبيلا، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي بين البلدين.

وقال الدبيبة في المؤتمر الصحفي الختامي، إنهم أجروا مباحثات مثمرة في ملفي الطاقة والمواصلات، مُرحبا بجهود عقد مزيد من الشراكات بين البلدين.

وحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية القطاع الخاص وقطاع الأعمال في البلدين لرفع مستوى الشراكات بينهما، داعيا اللجنة الليبية المالطية المشتركة لقيادة هذا المسار.

بدوره قال رئيس الوزراء المالطي، إن فاليتا تسعى لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع طرابلس، مؤكدا تطلع بلاده للمضي قدما في مشروع الربط الكهربائي، وأن تكون ليبيا على رأس قائمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أبيلا أن زيارة وفد بلاده إلى طرابلس تمثل استكشاف مجالات جديدة للتعاون مع ليبيا، منوها إلى أن ليبيا لديها فرص واعدة والإمكانيات اللازمة في مجال توليد الطاقة.

واستقبل الدبيبة صباح اليوم الخميس في مجمع قاعات غابة الناصر بـطرابلس، وفدا مالطيا رفيع المستوى يترأسه رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا ويضم كل من وزير الخارجية إيان بورغ والداخلية والأمن بايرون كاميليري ووزيرة البيئة والطاقة والمشاريع ميريام دالي.