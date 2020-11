توقيع مذكرة تفاهم بين البرنامج الأممي الإنمائي ومصلحة الإحصاء والتعداد الليبية

أقيمت في العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم عبر دوائر الفيديو، بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومصلحة الإحصاء والتعداد للإحصاء بليبيا.

ووقّع الاتفاقية عن الجانبين، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة جيراردو نوتو، ورئيس مجلس إدارة مصلحة الإحصاء والتعداد عبدالله علّاق.

وتهدف الاتفاقية، بحسب بيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تعزيز جهود المصلحة، لتطوير السياسات العامة القائمة على البيانات وقياس التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة في الدولة.

ونوه البيان بأنه من خلال الاتفاقية، سيتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجلس الإحصاء البريطاني على وضع آليات لـمصلحة الإحصاء والتعداد، لاستخدام الأدوات الرقمية لجمع البيانات وتحليلها في المسوحات المنتظمة (مسح الأسرة) والدراسات الإحصائية.

كما تهدف الاتفاقية إلى وضع أدوات رصد أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تدريب الموظفين على تحديد مؤشرات خطوط الأساس لأهداف التنمية المستدامة، لتحقيق خطتها لعام 2030.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مصلحة الإحصاء والتعداد عبد الله العلاق، في تصريحات صحفية :”تسمح هذه الاتفاقية الموقعة اليوم للمصلحة بالاستفادة من الخبرات الدولية في الأساليب الحديثة لجمع البيانات وتحليلها في ضوء الثورة الكبيرة للتكنولوجيا، مثل الأساليب الرقمية لجمع البيانات وتحليلها”.

وأضاف: ”يعد مكتب الإحصاء والتعداد مؤسسة عريقة متخصصة في استخدام الأساليب التقليدية لجمع البيانات، ومع ذلك فإننا نسعى إلى استخدام الأساليب الحديثة القائمة على التكنولوجيا لرصد مؤشرات التنمية المستدامة بعد رفع قدرات موظفي المصلحة في هذا المجال”.

من جهته قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جيراردو نوتو: ”لا تزال المؤسسات في ليبيا غير قادرة على الوصول إلى البيانات الكافية عن جميع سكانها، فهي شريان الحياة لصنع القرار والمواد الخام للمساءلة”.

وأوضح الممثل الأممي أنه :”يمكن للبيانات أن تلقي الضوء على الفوارق في المجتمع التي كانت مخفية في السابق، وفي هذا الوقت من بناء السلام المأمول، فإن هذا الدعم له قيمة إضافية للتنمية وإعادة الإعمار في ليبيا”.

وأكد الممثل الأممي: أن “الاتفاقية التي تم توقعيها اليوم حاسمة بالنسبة للمؤسسات الليبية، لتكون قادرة على اغتنام الفرص التي يوفرها توليد البيانات وتحليلها بشكل منهجي، وكذلك البيانات الضخمة لتطوير السياسات العامة والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

كما أكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيدعم لجنة الإحصاء المركزية لإجراء مسح سريع للأسر، ووضع خط أساس ومؤشرات لعشرة أهداف للتنمية المستدامة تم اختيارها بالتنسيق مع السلطات الوطنية المعنية.

