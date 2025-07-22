توقيع مذكرة تفاهم مع «شلمبرجير» لدعم الجامعات ببرمجيات تقنية

احتضنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة “شلمبرجير” (SLB) العالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين التعليم العالي والتطورات التقنية المتسارعة في قطاع الطاقة.

وشهد التوقيع حضور وزير النفط والغاز خليفة رجب عبد الصادق، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران محمد القيب، والمدير العام لشركة SLB في ليبيا مصطفى عجاج، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين من الشركة.

وبموجب الاتفاق، ستقوم الشركة بتوفير رخص استخدام لحزم من البرمجيات التقنية المتقدمة لصالح عدد من الجامعات الليبية، تشمل في المرحلة الأولى: جامعة طرابلس، جامعة بنغازي، جامعة الزاوية، جامعة الزنتان، جامعة مصراتة، وجامعة عمر المختار.

وعُقِد اجتماع على مراسم التوقيع ناقش أهمية هذا التعاون في تعزيز استخدام أدوات التصور البياني وتحليل البيانات الفنية داخل المؤسسات الأكاديمية، والدور الحيوي لإدارة البيانات في تطوير المناهج العلمية.

كما تم التأكيد على ضرورة التدريب العملي، إذ من المقرر تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مراكز التدريب بكل من طرابلس وبنغازي لبناء كوادر وطنية قادرة على مواكبة متطلبات القطاع.

وتُعد المبادرة خطوة نوعية نحو ربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل في مجال الطاقة، وتأهيل جيل من المهندسين والمتخصصين بمهارات تقنية متقدمة تعزز من قدرة المؤسسات الليبية على التنافس في القطاعين المحلي والدولي.

يُشار إلى أن شلمبرجير (بالإنجليزية: Schlumberger) و تعمل تحت الإسم التجاري SLB، هي أكبر شركة في العالم تعمل في مجال خدمات حقول النفط، واعتبارًا من عام 2022، أصبحت أكبر شركة للحفر البحري في العالم وأكبر مقاول للحفر البحري في العالم من حيث الإيرادات. تنشط الشركة في حوالي 85 دولة ويعمل بها أكثر من 100 ألف شخص من 140 جنسية.