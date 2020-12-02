توقيع مذكرة تفاهم بين ليبيا وإيطاليا في مجال التعليم

وقع د.محمد عماري زايد عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا ولتر دي مارتينو، مذكرة تفاهم في مجال التعليم.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن هذه المذكرة تأتي في إطار التعاون المثمر بين دولة ليبيا والجمهورية الإيطالية وبالإشارة إلى معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين البلدين، الموقعة في بنغازي بتاريخ 30 اغسطس 2008 ميلادي، ومن أجل استمرار هذا التعاون.

وتهدف المذكرة لدعم وترسيخ التعاون في مجال التعليم بين دولة ليبيا والجمهورية الإيطالية، لتشجيع تعلـّم اللغة الإيطالية بمرحلة التعليم الثانوي كلغة اختيارية بهدف زيادة المعرفة المتبادلة وتنمية التفاهم بين الشعبين والحكومتين، بحسب المجلس الرئاسي.