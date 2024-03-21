توقيع مذكرة تفاهم بين ليبيا وقطر لتطوير الجنوب الليبي

وقعت ليبيا وقطر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين جهاز تنمية وتطوير الجنوب وشركة “فيوتشر بيك” القطرية للاستثمار الرائدة في البناء الميكانيكي، في إطار حزمة من المشاريع التي يسعي الجهاز لتنفيذها بهدف تطوير الجنوب.

وأكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح” في كلمة عقب التوقيع أهمية هذه الاتفاقية للجنوب خاصة ولليبيا عامة، موضحا ان شركة البناء الميكانيكي ستقوم بتطوير البناء في الجنوب من خلال الأساليب الحديثة المعتمدة في البناء الميكانيكي، ما يفتح الباب للاستفاذة في البناء في مختلف مناطق ليبيا.

واشار نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إلى تشكيل فريق هندسي للاطلاع على برامج الشركة في البناء المتطور والاساليب المعتمدة لديها..