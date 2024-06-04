توقيع مذكرة تفاهم بين مفوضية الانتخابات ومعهد القضاء

وقعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الاثنين، بديوان المفوضية في طرابلس، مذكرة تفاهم مع المعهد العالي للقضاء، ضمن جهود رفع مستويات الجاهزية للانتخابات القادمة.

وقام بالتوقيع عن جانب المفوضية رئيس مجلسها عماد السايح، فيما وقّع عن الجانب المناظر مدير عام المعهد العالي للقضاء السيد المستشار ضياء الدين خماج، وحضر فعاليات التوقيع عضوا مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة، ونائب مدير عام المعهد العالي للقضاء المختار اشنان.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمفوضية الانتخابات على فيسبوك، فقد تضمنت مذكرة التفاهم عدة بنود تنظم آلية تفعيل الشراكة بين المفوضية والمعهد العالي للقضاء، فيما يخص تعزيز نزاهة الانتخابات والحرص على صيانة الحقوق والفصل في القضايا الانتخابية، ومعالجة الإشكاليات القانونية في مذكرات الدفاع المقدمة في الطعون الانتخابية.