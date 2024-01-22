توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي الاستثمار والمعارض

وقعت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ولجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يخدم الاستثمار في ليبيا.

وجرت مراسم التوقيع بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئتين وتحت إشراف وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.

ونصّت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون والتشاور بين الهيئتين ودعم نشاط الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في جذب المستثمر المحلي والأجنبي.

وتركز المذكرة على تعزيز الروابط الاقتصادية مع المؤسسات الإقليمية والدولية عبر المعارض والمؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية التي تُنظمها او تشارك بها الهيئة العامة للمعارض، وإرساء التعاون في اعداد وتنفيذ برامج التوعية والترويج بشأن تطوير بيئة الاستثمار ومعالجة أوضاع المشروعات الاستثمارية بما يضمن تمتعها بكافة الإعفاءات والمزايا الواردة بالقانون رقم 9 لسنة 2010.