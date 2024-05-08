توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم ومنظمة إيسيسكو

وقعت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، مذكرة تفاهم وتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسكو، لوضع إطار للتعاون الثنائي والتفاهم في مجال التربية والتعليم.

وحسب بيان الوزارة، تتضمن المذكرة تبادل المعلومات والخبرات في مجال إعداد وتأهيل وتطوير الأطر التربوية والإدارية والتقنية، وفي مجال إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن التعاون في مجال الحفاظ على التراث الثقافي بشتى أنواعه، وتشجيع المشاركات الوطنية للتلاميذ والطلاب في الفعاليات والمسابقات العلمية، والرياضية والثقافية.

وحسب المذكرة، تشمل مجالات التعاون تطوير المناهج والتحول الرقمي والتعليم الإلكتروني والتعليم الاستدراكي ومكافحة التسرب والرسوب المدرسي وتدريب المعلمين وتأهيلهم ودعم مراكز ومؤسسات التأهيل التربوي وتطوير إطار للمعادلات العلمية بين الشهادات والدرجات.

وقع المذكرة وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم موسى المقريف، والمدير العام لـ “الإيسيسكو”، سالم بن محمد المالك، برعاية رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وحضر حفل توقيع المذكرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومندوب ليبيا لدى منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم، ووكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات، ومستشار وزير التربية والتعليم ومديرو مراكز المعلومات والتوثيق، والتدريب وتطوير التعليم، والمناهج التعليمية والبحوث التربوية، وعدد من مديري الإدارات باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.