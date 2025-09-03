توقيع مذكرة تفاهم في فيينا.. ليبيا تنضم رسمياً إلى «الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد»

شهدت العاصمة النمساوية فيينا، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، وقّعها عن الجانب الليبي رئيس الهيئة عبد الله قادربوه، وعن الأكاديمية عميدتها سلايانا تاسيڤا.

وتهدف المذكرة إلى تطوير الأنشطة المشتركة وتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز بناء القدرات للجانبين، إلى جانب توسيع التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية في مجالات الرقابة الفعّالة، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، وترسيخ مبادئ النزاهة والحكم الرشيد.

وأكد قادربوه أن الاتفاقية تأتي في إطار رفع قدرات العاملين في مجال التحقيق والتدقيق، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، من خلال برامج التدريب والتعليم ونقل المعارف وإجراء البحوث والدراسات، بما يعزز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبها، أعربت عميدة الأكاديمية عن سعادتها بتوقيع المذكرة، مشيدة بالشراكة مع ليبيا وما تحمله من آفاق واسعة للتعاون البحثي والتدريبي.

واختتمت مراسم التوقيع بتصديق رئيس هيئة الرقابة الإدارية على الاتفاقية باسم الدولة الليبية، لتصبح ليبيا عضوًا كاملًا في اتفاقية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، أعقبها حفل احتفائي وزيارة تعريفية لمبنى الأكاديمية والاطلاع على أنشطتها في نشر مبادئ الشفافية والإفصاح.

وتجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد تأسست في 8 مارس 2011 بمبادرة من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، وجمهورية النمسا، والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، وتُعد مؤسسة رائدة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد، عبر إعداد الأبحاث وتبادل الخبرات وبناء شبكات تواصل بين مؤسسات مكافحة الفساد الوطنية.