توقيع مذكرة تفاهم في مجال تعزيز حوكمة قطاع الأمن

وقع وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، أمس الجمعة، مذكرة تفاهم في مجال تعزيز حوكمة قطاع الأمن مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن “ديكاف” من قِبل مدير المركز توماس غيربر.

وتتركز هذه المذكرة على دعم وزارة الداخلية في التخطيط لتنفيذ الإصلاحات في العديد من المجالات الرئيسية لعمل الوزارة، بما في ذلك التخطيط الإستراتيجي وتطوير برامج الإصلاح، والمساهمة في تطوير المهارات المهنية لموظفي الوزارة وقوات الأمن كجزء من عملية إصلاح القطاع الأمني بشكل شامل، من خلال دورات تدريبية، وحلقات دراسية، وورش عمل، وتوفير الخبرات والتجارب الأمنية الإقليمية منها والدولية، وتقديم أفضل ممارسات الحوكمة في قطاع الأمن المدني الديمقراطي بما يتوافق مع التشريعات والمعاهدات الدولية للدولة الليبية.

وحضر مراسم التوقيع المذكرة التي أقيمت عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، أيمن أيوب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأندريا سيلينو رئيس مكتب شمال أفريقيا بالمركز، وأرشيبالد جاليت مدير برنامج ليبيا، وروبرتا ماجي مساعدة إدارة مشاريع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز ديكاف، وعماد الدين بادي مستشار الشؤون الليبية بالمركز.

يُشار إلى أن مركز ديكاف هو مؤسسة دولية تعمل على مساعدة الدول والحكومات في تطوير وإصلاح القطاع الأمني, ويُعتبر منظمة دولية فريدة من نوعها، بوصفه منظمة تمثيلية لديها مجلس إدارة تتمثل في عضويته 63 دولة, ويعمل في أكثر من سبعون دولة في القارات الخمس.

ويضطلع المركز بمهمة أساسية وهي تقديم المساعدة والعون في المسائل المتعلقة بالأمن وسيادة القانون والتنمية في كافة أنحاء العالم، التعاون مع المنظمات المختصة الأخرى والمنظمات التابعة للأمم المتحدة بكافة مكوناتها، بما فيها بعثاتها السياسية والخاصة حول العالم.