توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين ليبيا وإيطاليا

أقيم اليوم السبت، بديوان وزارة المواصلات في العاصمة طرابلس، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين مصلحة الطيران المدني بليبيا وسلطات الطيران المدني الإيطالية، برعاية وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد سويسي، وبحضور رئيس مصلحة الطيران المدني محمد محمد شليبك، وسفير دولة إيطاليا المعتمد لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني، ورئيس المكتب الاقتصادي والتجاري في السفارة الإيطالية، ورئيس سلطات الطيران المدني الإيطالية ومرافقيه.

واستقبل وكيل وزارة المواصلات، الوفد الإيطالي بكل ترحاب حيث أبدى ارتياحه لرغبتهم للتعاون وتطوير وتعزيز العلاقات في مجال الطيران المدني والنقل الجوي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأوضحت وزارة المواصلات أن مذكرة التفاهم هذه تهدف إلى تطوير التعاون في مجال الطيران المدني والنقل الجوي ولتسهيل ولتشجيع شركات النقل الجوي بين البلدين على تشغيل رحلات عارضة ومنتظمة.

كما اتفق الجانبان على توقيع اتفاقية نقل جوي جديدة بين البلدين في وقت لاحق.