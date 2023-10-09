أقيمت بغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، الأحد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للغرفة التجارية الليبية الإيطالية المشتركة، لتوحيد استراتيجية العمل التجاري بين الجانبين الليبي والإيطالي، وتعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين.

جاء ذلك بحضور رئيس الغرفة التجارة الليبية الإيطالية أنور ابوستة من الجانب الليبي، ونيكولا كوليكي رئيس الغرفة من الجانب الإيطالي، وبمشاركة السفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا ألبريني والملحق التجاري بالسفارة جاكومو قرانديسو، ولويجي دابريا رئيس المركز الاقتصادي الإيطالي.

وأفادت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، بأن المذكرة تهدف أيضاً إلى المساهمة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حركة تنقل أصحاب الأعمال وشحن السلع والخدمات عبر الموانئ في البلدين.

وتأتي المذكرة تتويجاً لاعتماد الجانبين الليبي والإيطالي، والتي تضمنت تنظيم لقاءات وندوات اقتصادية مشتركة تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة لتبادل المعلومات والدراسات حول الأسواق المحلية.

وأكد أنور ابوستة على دور الغرفة في دعم وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وعقد اجتماعات دورية مع أصحاب الأعمال والشركات المتعاملين في البلدين بهدف الوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه حركة الأنشطة التجارية والخدمات والعمل على معالجتها بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة.

وأشار ابوستة إلى ترتيب اجتماع خلال الفترة المقبلة بالعاصمة طرابلس بتنظيم الغرفة التجارية الليبية الإيطالية وإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة وبمشاركة مصرف ليبيا المركزي والمصلحة العامة للجمارك والشركات العاملة في البلدين والملحقية التجارية بالسفارة الإيطالية لمناقشة أوضاع الشركات الليبية العاملة على الاستيراد من إيطاليا والمشاكل التي تواجه رجال الأعمال في نقل السلع عبر الموانئ الإيطالية، إضافة إلى تنظيم معرض الصناعات الإيطالية في نسخته الثانية مطلع العام المقبل على أرض معرض طرابلس الدولي.