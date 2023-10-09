توقيع مذكرة تفاهم مع «اليوبام» في مجال تأمين الحدود

أقيمت اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية في طرابلس، مراسم التوقيع النهائي على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود “اليوبام”، في مجال تقديم المساعدة والمشورة الفنية للجهات الليبية المعنية بإدارة تأمين الحدود.

ووقع المذكرة عن الجانب الليبي مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية عبد الرحمن خمادة، وعن جانب بعثة اليوبام نتالينا تشيا رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي المتكاملة للمساعدة في إدارة الحدود.

وأفادت الوزارة بأن هذا التوقيع يأتي تتويجاً لجهود التفاوض المضنية التي استمرت لسنوات عدة، وشارك فيها عدد من مندوبي القطاعات الحكومية التي لها علاقة بالإدارة المتكاملة للحدود.

وتهدف هذه المذكرة إلى مساعدة ودعم الجهات الليبية المعنية، وإلى تأطير أنشطة البعثة في ليبيا بما ينسجم مع القوانين والتشريعات الليبية السارية في هذا المجال.