توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا لتعزيز التعاون بمجال إنفاذ القانون

وقّع وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، ونظيره التركي علي يرليكايا، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات إنفاذ القانون والتدريب بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة التركية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توطيد العلاقات الأمنية بين البلدين، وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة.

وشهدت مراسم التوقيع عدد من كبار المسؤولين من وزارتي الداخلية في البلدين، بالإضافة إلى السفير الليبي والقنصل الليبي لدى الجمهورية التركية في إسطنبول.

وعقب التوقيع، “عُقد اجتماع بين الجانبين نوقش خلاله تسهيل إجراءات التأشيرات للمرضى والطلبة الليبيين الموفدين إلى جمهورية تركيا، وكذلك تسهيل إجراءات الإقامة اللازمة لهم ولمرافقيهم، مراعاة لظروفهم الصحية. وأعرب الوزير التركي عن استعداد بلاده للعمل على هذه الإجراءات ضمن مذكرة تفاهم يتم توقيعها بين البلدين”.

كما تناول الاجتماع “مجموعة من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تطوير التعاون الأمني لضمان حماية المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي”.

وجرى التطرق إلى “سبل التعاون في مجالات التدريب والتأهيل الأمني وتبادل المعلومات لمكافحة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة”.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم على هامش معرض “ساها إكسبو” (SAHA EXPO) الذي انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء في مدينة إسطنبول، والذي يُعد من أبرز المعارض المتخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة.