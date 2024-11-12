توقيع مذكرة تفاهم مع تشاد لتنظيم تنقّل الأيدي العاملة

استقبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي بجمهورية تشاد، عبد الله أميدو أمبابي، والوفد المرافق له، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين.

وتهدف المذكرة إلى “تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وتشاد في عدة مجالات، منها تنظيم وتنقل الأيدي العاملة، وحماية حقوق العمال وأرباب العمل”.

وأعرب الوزير علي العابد الرضا، “عن شكره للجهود الجادة لتعزيز التعاون المشترك مع تشاد في مجال العمل، مؤكدًا أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص ليبيا على تعزيز العلاقات الثنائية وتنظيم تواجد الأيدي العاملة في ليبيا بشكل قانوني”.

من جانبه، شكر الوزير التشادي عبد الله أميدو أمبابي، “ليبيا على توقيع هذه المذكرة التي تساهم في حماية حقوق العمال وتعزيز العمل وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات بين ليبيا وتشاد قوية ومتينة في مجال العمل”.

هذا ورافق الوزير التشادي في توقيع المذكرة عدد من كبار المسؤولين، منهم القائم بأعمال سفارة تشاد في ليبيا بشير تربو عبود، ومدير مكتب الوزير أبكر محمد بوكر، والمدير العام لإدارة العمل بوزارة الوظيفة العامة محمود موسى، ومدير إدارة التوظيف والتدريب والتطوير المهني ماي مالومي ساليمي، ومدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي روزي ماماي، ومن جانب الوزارة، حضر مراسم توقيع المذكرة مستشار وزير العمل والتأهيل السيد جمعة أبوعوينة، ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة مفتاح القاضي، والملحق العمالي بسفارة ليبيا بجمهورية تشاد سالم البيبي.