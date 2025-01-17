توقيع مذكرة تفاهم مع شركة قطرية لتطوير المستشفيات الحكومية

في إطار رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتحسين جودة الخدمات الصحية، وقع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار القابضة القطرية (elegancia) للرعاية الصحية.

وتهدف المذكرة إلى “التعاون بين الطرفين لتطوير آليات تدريب وتأهيل عدد من المستشفيات الحكومية في مختلف المدن الليبية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها”.

وتأتي هذه الخطوة استنادا إلى قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، رقم 530 لسنة 2024.

يذكر أن “الجهاز وقع في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم مع نفس الشركة في العاصمة القطرية الدوحة لإدارة وتشغيل مستشفى مصراتة لأمراض وجراحة القلب والشرايين، ضمن جهود مستمرة للارتقاء بالقطاع الصحي في البلاد”.