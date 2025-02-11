توقيع مذكّرة تفاهم مع الإمارات لرفع القيود على «الشحن الجوي»

وقع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، ووزير الاقتصاد الإماراتي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري، مذكرة تفاهم تهدف إلى رفع القيود المفروضة على حركة المسافرين والشحن الجوي بين البلدين.

وتهدف هذه الخطوة إلى “تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل الجوي، وتسهيل الرحلات الجوية، مما يسهم في تنشيط التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز الروابط الاقتصادية بين ليبيا والإمارات”.

وتأتي هذه المذكرة في “إطار سلسلة من الاتفاقيات التي أبرمتها ليبيا مع دول أخرى، مثل تونس ومصر وتركيا، بهدف إعادة فتح مجالها الجوي وتعزيز التعاون في قطاع الطيران”.