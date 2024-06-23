توقيع 14 اتفاق بين روسيا وفيتنام.. وهذه نصوصها!

أصدر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفيتنامي تاو لام، بيانا مشتركا في ختام المباحثات الثنائية، “أكد فيه الجانبان مواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في إطار المعاهدة الروسية الفيتنامية لأسس علاقات الصداقة”.

وبحسب وسائل إعلام روسية، شهدت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فيتنام توقيع 15 اتفاقا ومذكرة للتفاهم بين موسكو وهانوي تشمل مختلف قطاعات التعاون بما فيها الطاقة والصحة والعلوم.

وشملت الاتفاقات:

اتفاقية للتعاون في مجال التعليم العالي.

اتفاق لتطوير برنامج التعاون بين وزارة العدل الروسية ووزارة العدل الفيتنامية للفترة 2024-2025.

مذكرة تفاهم بين الهيئة الروسية للرقابة الصحية والاستهلاكية، والمركز الروسي الفيتنامي للبحوث والتكنولوجيا لتطوير البنية التحتية المختبرية لمكافحة الأوبئة في فيتنام.

مذكرة جدول تنفيذ مشروع بناء مركز العلوم والتكنولوجيا النووية في فيتنام.

ترخيص استثمار وتطوير المنطقة 11-2 في الجرف القاري الفيتنامي.

اتفاق للتعاون بين الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والأكاديمية الفيتنامية للعلوم الاجتماعية.

اتفاقية تعاون بين الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني وجامعة هانوي.

اتفاقية للتعاون بين جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية الروسية وجامعة هانوي.

اتفاق للتعاون بين مدرسة الاقتصاد العليا الروسية بجامعة الأبحاث الوطنية وجامعة هانوي.

مذكرة تفاهم حول التعاون بين شركة “نوفاتيك” الروسية للطاقة وشركة “بتروفيتنام” للنفط والغاز.

اتفاق للتعاون بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومؤسسة BBVA الفيتنامية.

مذكرة تفاهم للتعاون الضريبي.

اتفاق لتطوير التعاون الجمركي ومكافحة الجرائم الجمركية للفترة 2024-2026.

مذكرة تفاهم وتعاون بين المعهد الروسي لأبحاث بناء الطرق ومعهد علوم النقل والتقنيات في فيتنام.