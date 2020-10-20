توقيع 4 اتفاقيات للتعاون المشترك بين إسرائيل والإمارات

وقّع مسؤولون إسرائيليون وإماراتيون، اليوم الثلاثاء، 4 اتفاقيات للتعاون المشترك بين الجانبين.

وبحسب ما أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الاتفاقيات التي تم توقيعها هي في مجالات الطيران، وحماية الاستثمارات، والاعفاء من تأشيرات الدخول، والعلوم والتكنولوجيا.

ووصل الوفد الحكومي الإماراتي، الذي وقّع الاتفاقيات إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة رسمية منذ التوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين منتصف الشهر الماضي.

وهبطت طائرة شركة “الاتحاد للطيران”، التي انطلقت من مطار أبو ظبي، في مطار بن غوريون، قرب تل أبيب.

وقال نتنياهو الذي كان في استقبال الوفد الإماراتي الحكومي: “اليوم نصنع التاريخ بطريقة تصمد لأجيال”.

وأضاف في كلمة له، إن الاتفاقيات التي تم توقيعها “تحدث فرقًا ملموسًا لشعوبنا.. إن الحماس لهذه الاتفاقية بين شعوبنا هائل ويعكس الإمكانات التي يتم تحقيقها اليوم”.

وتابع نتنياهو: “سيتم فتح الأجواء بين إسرائيل والإمارات، وإلغاء تأشيرات الدخول بين الدولتين”.

ومع توقيع اتفاقية إلغاء تأشيرات الدخول، تصبح الإمارات أول دولة عربية تسمح للإسرائيليين بالدخول إلى أراضيها دون تأشيرة، فيما يصبح الإماراتيون كذلك، أول مواطنين عرب يُسمح لهم بدخول إسرائيل بدون تأشيرة.

وإضافة إلى الوفد الإماراتي، فقد أقلت الطائرة القادمة من أبو ظبي، وفدا أمريكي برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوتشين والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.

وكانت الحكومة الإماراتية قد صادقت أمس الاثنين، على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد أن صادق البرلمان الإسرائيلي عليه الأسبوع الماضي.