توقيف حاكم مصرف نيجيريا المركزي بعد تعليق مهامه

أفادت كالة الأمن الداخلي في نيجيريا، بتوقيف محافظ مصرف نيجيريا المركزي غودوين إميفييل على ذمة التحقيق؛ بعد تعليق مهامه؛ ليتولى نائب محافظ المصرف المنصب حتى انتهاء التحقيقات.

وذكرت الوكالة أن إميفييل بات محتجزا لأسباب تتعلق بالتحقيق من دون أن تعطي تفاصيل إضافية، كما لم يصدر تعليق فوري من البنك المركزي بهذا الشأن.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم حكومة الرئيس النيجيري المنتخب حديثا بولا أحمد تينوبو قوله، إن تعليق مهمات إميفييل تقرر في إطار تحقيق جار حول أدائه وإصلاحات مخطط لها في القطاع المالي.

ويشغل إميفييل هذا المنصب منذ نحو 10 أعوام؛ وانتُقد خصوصا بسبب استبدال أوراق نقدية قديمة بأخرى جديدة خلال شهر يناير الماضي للحدّ من كمية المبالغ النقدية خارج النظام المصرفي.

وكان إميفييل قد تعرض مؤخرا لانتقادات ولا سيما خاصة بشأن سياسة اعتمدها الرئيس السابق محمد بخاري لاستبدال أوراق “النايرا” وهي العملة الرسمية السابقة بأوراق جديدة.

وسعى إميفييل أيضا للترشح ضد تينوبو في الانتخابات التمهيدية للحزب الحاكم ليكون مرشح الحزب في الانتخابات، لكنه سحب ترشيحه.

وأثار تينوبو مؤخرا الجدل عند تنصيبه في 29 من مايو، إذ دعا إلى إنهاء سياسة دعم الوقود التي تبقي الأسعار منخفضة بصورة مصطنعة، لكن إنهاء الدعم أدى إلى ارتفاع سريع في تكاليف النقل ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية حين أصبحت الكهرباء أكثر تكلفة بالنسبة لكل من يستخدم المولدات الكهربائية في المنزل والعمل.