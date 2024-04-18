توقيف شبكة احتيال على طالبي الهجرة في المغرب

أوقفت الشرطة المغربية بمدينة فاس، خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة سيدات ومواطن سوري مقيم بالمغرب، للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة، والاتجار في البشر.

وبحسب التحقيقات، قام المشتبه بهم باستدراج الضحايا وسلبهم مبالغ مالية، سواء مقابل وعود كاذبة بتزويدهم بعقود عمل، أو الوساطة لفائدتهم في الحصول على عقود عمل وهمية بالخارج، لتسهيل استغلالهم لاحقا من قبل شبكات الدعارة والجريمة المنظمة الدولية.

وخلال عمليات التفتيش تم العثور على وثائق التعريف والسفر الخاصة بالضحايا، فضلا عن حجز عقود عمل مزورة وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وتم توقيف المشتبه بهم رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهم.