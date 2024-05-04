توقيف شبكة دولية للإتجار بالمخدرات في الجزائر

أوقعت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات في ولاية وهران الجزائرية، شبكة إجرامية دولية، وصادرت كمية كبيرة من المخدرات ومبالغ مالية.

وذكرت الفرقة في بيان لها، أن عناصر الشبكة متورطون في قضية تهرب وحيازة ونقل وتخزين المخدرات بقصد عرضها للبيع، وتشكيل جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.

وبحسب البيان تم توقيف 40 شخصا حجز 26كغ و 400 غرام من القنب الهندي ، ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية بالعملة الوطنية قدره 50 مليار 850 مليون سنتيم ، وآخر بالعملة الأجنبية، وسيارة.

وذكر البيان أن العملية النوعية جاءت بعد المعلومات من قبل عناصر الفرقة التي مفادها قيام أفراد الشبكة بإستيراد وتخزين ونقل هذه السموم، وبعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه، وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية، واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف وتمديد الاختصاص، تم اكمال المهمة و القبض على المطلوبين.