توقيف فلسطيني يستغل نزوح العائلات ويسرق منازلهم في لبنان



أوقفت السلطات الأمنية في لبنان مواطنا فلسطينيا يقوم بتنفيذ عمليات سرقة من داخل شقق سكنية في مدينة صور والمناطق المجاورة مستغلا نزوح سكانها بفعل الحرب.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إنه “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها المديرية لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وبخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سرقة من داخل شقق سكنية في مدينة صور والمناطق المجاورة مستغلا نزوح سكانها بفعل الحرب”.

وأعلنت أنه “نتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هويته ويدعى: م. ن. (مواليد عام 1988، فلسطيني) وهو من أصحاب السوابق بقضايا سرقة، وتمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في مدينة صور، وبتفتيشه ضبط بحوزته مبلغ مالي وأجهزة خلوية ومجوهرات وآلات انترنت وأغراض أخرى، كما اعترف بتعاطي المخدرات”.