توقيف مصرفي يسرق حسابات المودعين في طرابلس

أوقف مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس، موظفًا مصرفيًا استولى على ثلاثة ملايين و460 ألف دينار من أموال المودعين.

وفي التفاصيل، ذكرت المديرية في بيان، أن العناصر المكلفة باشرت التحقيق في شكوى مواطنة ضد موظف مصرفي استولى على 46 ألفًا و300 دينار من حسابها.

وأوقف أعضاء التحري الموظف الذي أقر باستغلال عمله في قسم الحسابات الجارية لارتكاب واقعة الاختلاس، كما اعترف بتورطه في عدة وقائع مماثلة طيلة السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي المبلغ المختلس ثلاثة ملايين و460 ألف دينار.

وأوضح المتهم إنه يسلم المبلغ لشريكه الذي جرى إيقافه هو الآخر، وتمكن الأمن من استرجاع مبلغ 118 ألف دينار بحوزتهما، ثم أحيلا إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية طرابلس.