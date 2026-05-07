توقيف مطلوبين بقضايا «سرقة واعتداءات وتهديد» في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن تنفيذ عدة عمليات أمنية متزامنة عبر أقسامها ومراكزها المختصة، أسفرت عن ضبط مطلوبين في قضايا جنائية مختلفة، واسترجاع مركبات آلية، إضافة إلى إحالة متهمين إلى جهات التحقيق المختصة.

وفي التفاصيل، تمكن قسم مباحث المرور، بعد استكمال التحريات، من ضبط مركبة مطلوبة على خلفية حادث مروري تسبب في أضرار مادية، وذلك عقب فرار السائق من موقع الحادث.

وأوضحت المديرية أن المركبة كانت مطلوبة لدى قسم مرور سوق الجمعة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الواقعة، وإحالة السائق إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيقات وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وفي سياق متصل، تمكن مركز شرطة الأوسط من ضبط شخص مطلوب على ذمة عدة وقائع جنائية شملت انتهاك حرمة مسكن والاعتداء البسيط وإتلاف أموال، وتهديد بالسلاح، وتهديد وإتلاف أموال، إضافة إلى الضرب، وتهديدات متعددة، وواقعتين للسرقة بالإكراه.

وأكدت المديرية أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، حيث تم الاستدلال معه وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

كما نفذ قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس عمليات أمنية خلال يومي 5 و6 مايو 2026، أسفرت عن نتائج متعددة، عقب متابعة دقيقة وجمع معلومات ميدانية.

وشملت العمليات ضبط متهم في واقعة سرقة مركبة تعود إلى 30 أبريل 2026، والمسجلة لدى مركز شرطة جنزور، حيث أُحيل إلى جهة الاختصاص بعد استكمال الإجراءات القانونية.

كما تمكن القسم من ضبط مركبة من نوع هيونداي سوناتا مطلوبة منذ 13 يوليو 2019، رفقة سائقها، بناءً على إشارة من غرفة السيطرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما إلى الجهات المختصة.

وفي عملية منفصلة، تم ضبط مركبة أخرى مطلوبة لدى مركز شرطة الفرناج منذ 19 فبراير 2025، حيث جرى استكمال الإجراءات القانونية وإحالتها إلى الجهات المعنية.

وتؤكد مديرية أمن طرابلس أن هذه العمليات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن، وملاحقة المطلوبين، واسترجاع المركبات المسروقة، عبر تكثيف أعمال التحري والمتابعة الميدانية.