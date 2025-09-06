توقيف وزير النفط السابق محمد عون في مطار معيتيقة

قالت مصادر أمنية لـ«عين ليبيا» اليوم السبت، إن وزير النفط السابق محمد عون تم توقيفه في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس أثناء استعداده للسفر إلى الخارج.

ووفقاً للمصادر، أوقف عناصر الأمن عون قبيل صعوده إلى الطائرة، ولم تصدر السلطات حتى الآن أي بيان رسمي بشأن الحادثة، غير أن المؤشرات الأولية ترجّح ارتباط الخطوة بتحقيقات جارية تتعلق بملفات قطاع النفط.

عون، الذي شغل منصب وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، كان شخصية بارزة في الخلافات حول إدارة الموارد النفطية في ليبيا، ودخل في صدامات متكررة مع مسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط خلال فترة توليه الوزارة. كما عُرف بانتقاداته العلنية لما وصفه بسوء الإدارة والتدخلات الأجنبية في القطاع، ما جعله شخصية مثيرة للجدل.

ولا تزال طبيعة التحقيقات المرتبطة بتوقيفه غير واضحة، كما لم يتأكد ما إذا كان سيواجه اتهامات رسمية أو أن الأمر يقتصر على استجواب أولي.

ويُعد قطاع النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة الليبية، لكنه ظل لسنوات عرضة للخلافات والاتهامات بالفساد، في ظل تنافس الأطراف المحلية والدولية على النفوذ. ويرى محللون أن توقيف وزير سابق قد يشكل تطوراً مهماً في مساعي مراجعة القرارات والمعاملات السابقة داخل القطاع.