توقيف 300 مهاجر غير نظامي بالمنطقة الغربية

أفاد آمر قوة دعم المديريات الأمنية بالمنطقة الغربية، أشرف عيسى بتوقيف 300 مهاجر غير نظامي، وإحالتهم إلى مركز إيواء العاصمة طرابلس بناء على قرار النيابة العامة.

وأوضح عيسى في تصريح لوكالة الأناضول أنّ عملية التوقيف تأتي ضمن خطة وضعتها قوة دعم المديريات لضبط الهجرة غير الشرعية، ومكافحة هذه الظاهرة منذ 3 أشهر.

وأضاف آمر قوة دعم المديريات الأمنية بالمنطقة الغربية أنّه منذ ذلك الحين تم توقيف أكثر من 3 آلاف مهاجر غير نظامي، ومداهمة عدد من الأوكار، ومصادرة أكثر من 20 قارب للهجرة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئاسة الاركان العامة إنقاذ 146 مهاجرا غير نظامي من عرض البحر كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية.