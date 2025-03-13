الدوحة تغيث سوريا وروسيا ترسل ناقلات «ديزل».. إسرائيل تغازل «الدروز»!

أعلنت قطر عن “مبادرة لتوفير إمدادات من الغاز إلى سوريا لزيادة توليد الطاقة الكهربائية”.

وأعلن القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا خليفة عبد الله آل محمود الشريف، عن “مبادرة لتوفير إمدادات معتمدة من الغاز الطبيعي لسوريا بهدف زيادة توليد الطاقة الكهربائية”.

ونقلت وكالة “سانا”، عن المسؤول القطري أن “إمدادات الغاز الطبيعي إلى ستتم عبر الأراضي الأردنية ولمدة محددة، وذلك بهدف المساهمة في توليد طاقة كهربائية بدءا من 400 ميغاواط ورفعها تدريجيا”.

وذكر القائم بأعمال السفارة القطرية، أن “المبادرة مقدمة من قبل صندوق قطر للتنمية، الذي يقدم هذا الدعم كمساهمة في تخفيف معاناة الشعب السوري وتحسين الظروف المعيشية”.

بدوره، أفاد وزير الكهرباء السوري عمر شقروق، بأن “دولة قطر ستساهم بدعم قطاع الطاقة في سوريا عبر توفير 2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا”.

وأضاف أن “هذه المساهمة ستؤدي إلى توليد 400 ميغاواط إضافية من الكهرباء، ما سيؤدي إلى تحسين التغذية الكهربائية وزيادتها بمعدل ساعتين إلى 4 ساعات يوميا، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الحياة اليومية للمواطنين ودعم القطاعات الحيوية في البلاد”.

وذكر أن “إمدادات الغاز ستنتقل عبر الخط العربي للغاز الذي يمر من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية”.

روسيا ترسل ناقلات “ديزل” إلى سوريا

ذكرت وكالة “رويترز”، “أن ناقلة ثانية راسية قرب ميناء بانياس في سوريا ربما تقوم بتسليم شحنة ديزل روسي للسلطات السورية الجديدة”.

ووفقا لبيانات شركة LSEG فإن “ناقلة تحمل 30 ألف طن متري من الديزل موجودة بالقرب من بانياس تنتظر تفريغ حمولتها”.

وفي 6 مارس الجاري، “وصلت شحنة ديزل روسية تقدر بحوالي 37 ألف طن متري إلى سوريا على متن ناقلة أخرى”.

ويوم أمس ذكرت وكالة “سانا”، “أن ناقلة تحمل أكثر من 30 ألف طن من مادة المازوت وصلت إلى بانياس السورية، دون أن تحدد منشأها”.

وفي نهاية فبراير الماضي، “وصلت أول ناقلة محملة بالمازوت إلى مصب ‏بانياس في سوريا، وقبل ذلك بنحو شهر وصلت إلى ‏بانياس ناقلة تحمل الغاز المنزلي كانت الأولى من نوعها منذ سقوط النظام”.

إسرائيل ترسل 10 آلاف سلة من المساعدات الإنسانية للدروز السوريين

أصدر وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، “تعليمات بإرسال 10 آلاف سلة غذائية لصالح طائفة الموحدين الدروز في سوريا”.

وقال متحدث الخارجية الإسرائيلية: “بناء على توجيهات وزير الخارجية جدعون ساعر سلمت الوزارة 10 آلاف مجموعة من المساعدات الإنسانية للدروز السوريين”.

وأضاف: “تم تنفيذ العملية خلال الأسابيع الماضية بالتعاون مع رئيس طائفة الموحدين الدروز في إسرائيل الشيخ موفق طريف، والمجلس الديني للدروز، والجيش الإسرائيلي، وهيئات أخرى ذات صلة”.

وقال: “تشمل المساعدات مواد غذائية أساسية مثل الزيت، الملح، الدقيق، السكر، الأرز، وغيرها”.

وأكد ساعر أن “لإسرائيل تحالفا قويا مع الدروز”، وأن مساعدتهم هي “حق لإسرائيل”.

ونقلت المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن ساعر قوله: “في منطقة حيث سنظل دائما أقلية، من الضروري والصحيح مساعدة الأقليات الأخرى”.