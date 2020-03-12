توم هانكس وزوجته الي قائمة مشاهير أصابها فيروس«كورونا»

أظهرت الفحوص إصابتهما بالفيروس [انترنت]

أكد عدد من المواقع الاخبارية صحة خبر إصابة النجم العالمى توم هانكس بفيروس كورونا هو وزوجته ريتا ويلسون في أستراليا ، وأعلن هانكس من خلال تغريدة له على تويت، وأوضح أنهما شعرا ببعض الأعراض وعندما قاما بالفحص جاءت النتيجة إيجابية.

وكان هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار، في أستراليا أثناء الإعداد لفيلم عندما شعرا بمتاعب في الجهاز التنفسي وأظهرت الفحوص إصابتهما بالفيروس.

وبذلك ينضم الممثل الأميركي وزوجته إلى قائمة من المشاهير أصابها الفيروس القاتل من بينهم نجم يوفنتوس الإيطالي، دانييلي روغاني، ورئيس الأركان الإيطالي، الجنرال سالفاتوري فارينا، ومالك نادي أولومبياكوس اليوناني، إيفانغيلوس ماريناكيس، وأخرين.

آخر أعمال هانكس هو فيلم Greyhound، ومن المقرر عرضه في يونيو المقبل ويشارك هانكس البطولة إليزابيث شوي، ستيفن جراهام، مانويل جارسيا رولفو، كارل جلسمان، ماكسيميليان أوسينسكي، لي نوريس، توم بريتنين، روب مورجان، جرايسون راسل، ديفين درويد، ديف ديفيس، مايكل بنز، ماثيو زوك، كريج تيت.

ويدور فيلم Greyhound حول، خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يجب على قائد القوات البحرية الأمريكية، أن يقود قافلة الحلفاء التي تتعقبها مجموعات النازية، ويحاول حمايتهم من الهجمات.

العمل من إخراج آرون شنايدر، عن رواية سي. فورستر، وقام بصياغتها الممثل العالمى توم هانكس.

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