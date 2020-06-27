تونس.. أول دولة عربية تفتح حدودها بعد تصنفيها بلداً آمنا

أعلنت تونس فتح الحدود البرية والبحرية والجوية، اليوم السبت، بعد إغلاق دام 3 أشهر، وجاء ذلك بعد تحديد الوضعية الوبائية لفيروس كورونا لمختلف المناطق التي أنهت فترة الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا.

وحيث صنفت وزارة الصحة التونسية دول العالم، وسيتم اعتماد إجراءات معينة متعلقة بكل تصنيف، من بينها عدم إلزام القادمين من الدول المصنفة في القائمة الخضراء بأي إجراء خاص بفيروس كورونا.

وبالنسبة للقادمين من الدول المصنفة بالقائمة البرتقالية الالتزام بإجراء تحليل مخبري (RT-PCR) قبل القدوم لتونس بـ 72 ساعة، والالتزام بالبقاء 14 يوما في الحجر الصحي الذاتي، مع إمكانية اختيار البقاء في النزل.

وبخصوص التونسيون القادمون من دول مصنفة حمراء فعليهم الخضوع لحجر إجباري لمدة أسبوع بالنزل وأسبوع آخر بمنازلهم.

وأوضحت الحكومة التونسية أنه بالنسبة للتونسيين بالخارج أو الأجانب الذين لديهم مقرات إقامة في تونس، فعليهم الالتزام كتابيا بالحجر الصحّي الذاتي لمدّة 14 يوم واللجوء إلى تحليل آخر في صورة ظهور أعراض المرض.

وبأتي هذا بعد قرار المجلس العالمي للسفر والسياحة بتصنيف تونس “بلدا آمنا”.