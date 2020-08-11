تونس.. إجراءات وقائية جديدة بشأن تطور الوضع الصحي

أقرت حكومة تصريف الأعمال التونسية، إجراءات وقائية جديدة بشأن تطور الوضع الصحي.

جاء ذلك خلال جلسة عمل وزارةي عٌقِدت اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وبحضور وزير الصحة بالنيابة حبيب كشو، وعدد من الإطارات الطبية.

وأفادت رئاسة الحكومة، بأن الجلسة خُصِصت لمتابعة آخر تطورات الوضع الصحي والوبائي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

وقدم وزير الصحة بالنيابة عرضا حول آخر مستجدات الوضع الصحي لانتشار فيروس كورونا المستجد ونسق تطور تسجيل الحالات الوافدة والمحلية والاستعدادات التي اتخذتها الهياكل والمؤسسات الصحية في الجهات للتفاعل مع كل التطورات.

وتم إقرار الإجراءات التالية:

1.تغير تصنيف دول فرنسا وبلجيكا وايسلندا من اللون الأخضر الى اللون البرتقالي مما يجعل القادمين منها خاضعين لشرطي الدخول الى تونس بتحليل مخبري PCR قبل 72ساعة من تاريخ السفر على ان لايتجاوز 120 ساعة عند الوصول الى تونس مع ضرورة الالتزام بالحجر الذاتي.

2. إقرار إجبارية حمل الكمامات في الفضاءات التالية:

المطارات

محطة الارتال بتونس العاصمة

ميناء حلق الوادي

المستشفيات والمصحات الخاصة

الفضاءات التجارية الكبرى

3. منع استعمال الشيشة في الفضاءات المغلقة.

4. تكثيف حملات المراقبة في الفضاءات الترفيهية المغلقة.

هذا ولن تشمل الإجراءات الجديدة الرحلات السياحية غير المنتظمة باعتبارها تخضع للبرتكول الصحي المعلن سابقا.