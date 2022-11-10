تونس.. إحباط 17 محاولة هجرة وإنقاذ مئات المهاجرين

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، بتمكن وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني التونسي بالوسط والساحل، خلال اليومين الماضيين، من إحباط 17 محاولة هجرة غير شرعية، وإنقاذ 794 مهاجراً.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تونسية عن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، فقد تمكنت وحدات تابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بصفاقس وقرقنة والمهدية، من إحباط 15 محاولة هجرة وإنقاذ 766 مهاجراً، من بينهم 751 من جنسيات منطقة إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون، بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

كما تمكنت وحدات تابعة لمنطقتي الحرس البحري بنابل والمنستير، من إحباط عمليتي هجرة وإنقاذ 28 مجتازا، من بينهم 25 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

هذا وأذنت النيابة العمومية بعد استشارتها، باتخاذ ما يتعين من إجراءات قانونية بالخصوص.