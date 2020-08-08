تونس.. إصابة جندي في مواجهات مع مهربين على الحدود مع ليبيا

أفادت وزارة الدفاع التونسية، اليوم السبت، بإصابة جندي بطلق ناري في الساق، جراء مواجهات مع مهربين قرب الحدود الليبية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “تم نقل الجندي إلى المستشفى المحلي بتطاوين جنوب البلاد”.

وأشارت إلى أن “حالته مستقرة، وغير خطيرة”.

وأوضحت الدفاع التونسية، أنه “جرى تبادل لإطلاق النار مع مجموعة أخرى من المهربين كانت موجودة بالتراب الليبي”.

وأضافت أن تلك المجموعة “عمدت إلى إطلاق النار على التشكيلة العسكرية التونسية في محاولة للتغطية على دخول سياراتها التراب التونسي، وتمك الجيش من توقيف 8 سيارات تهريب”.

ولفتت إلى أنه تم كذلك “توقيف 11 شخصا تم تسليمهم إلى الحرس التونسي لإتمام الإجراءات القانونية بشأنهم، واحتجاز كميات كبيرة من البضائع المهربة”.

وعبّرت الوزارة في بيانها، عن “استعداد جميع الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود لاستعمال كافة الوسائل القانونية المتاحة من أجل تأمين حرمة التراب التونسي وسلامته من التهديدات والمخاطر”.

وجددت الوزارة دعوتها لجميع التونسيين، إلى “الالتزام بأقصى درجات الانضباط والمسؤولية، من أجل تفادي إزهاق الأرواح البشرية، بحسب البيان.

وفي صيف 2013 تم إعلان المثلث الحدودي الجنوبي الرابط بين تونس والجزائر وليبيا منطقة عسكرية عازلة يمنع الدّخول إليه إلا بتراخيص من السلطات.