تونس.. إطلاق أول قمر صناعي محلي الصنع

أطلقت تونس، صباح اليوم الاثنين، قمرها الصناعي “تحدي واحد” (تشالنج وان) محلي الصنع.

ويعد القمر الصناعي “تحدي واحد” أول قمر صناعي عربي مصنع بإمكانيات محلية بنسبة 100%، أشرف على صناعته مهندسون تونسيون في شركة تونسية خاصة، وهي “تالنات” المختصة في التكنولوجيا والبرمجيات والنظم الإلكترونية والأنشطة الهندسية.

وأطلق القمر الصناعي “تحدي واحد” بالتعاون مع الشركة الروسية “GlavKosmos”، المتعهدة بإطلاق المركبة الفضائية “2 soyouz”، الناقلة للقمر الصناعي.

وأشرف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بمقر شركة “تلنات”، على عملية إطلاق القمر الصناعي التونسي “تحدي واحد” من قاعدة “بايكونور” على متن المركبة الفضائية “سويوز 2”.

وبحسب ما أفادت الرئاسة التونسية في بيان، فقد اندرج حضور رئيس الدولة في هذا الحدث العلمي التاريخي في إطار تجسيم حرصه الدائم على تشجيع الكفاءات التونسية الشابة في مختلف الاختصاصات والوقوف إلى جانبها ودعم قدراتها وتثمين إنجازاتها وتحفيزها على البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، كما عكست مواكبة رئيس الجمهورية لهذا الإنجاز القيّم إيمانه بأن الشباب التونسي هو الثروة الحقيقية التي يجب الاستثمار فيها والايمان بقدرتها على تحقيق الإنجازات والنجاحات.

وأشار رئيس الجمهورية، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إلى أن هذا الحدث كان سيُقرن بالذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال غير أنه لم يتسنّ ذلك بالنظر إلى التأخير الحاصل في عملية إطلاق القمر الصناعي.

وأعرب عن تمنياته بأن يكون هذا القمر الصناعي الحامل لاسم “تحدي واحد” مقدّمة لتحديات أخرى، ومن أبرزها كسب معركة التعليم لأنه لا يمكن بناء مجتمع متقدّم بدون تعليم عصري، متفتح ومتوازن بمنأى عن الحسابات السياسية.

وذكّر رئيس الدولة بالمقترح الذي سبق أن عرضه على أنظار المجلس الوطني التأسيسي سنة 2012 المتعلق بإحداث مؤسسة دستورية للتربية والتعليم، غير أنه لم يقع في ذلك الوقت التركيز على هذين القطاعين بقدر التركيز على قطاعات أخرى.

وشبّه رئيس الجمهورية التونسية، في كلمته، الثورة التونسية بهذه العملية الفضائية حيث قامت المركبة بإطلاق الأقمار الصناعية وتخلّصت من المحركات التي صعدت بها إلى السماء وبقيت هذه الأقمار تدور في أفلاك تلتقي أحيانا وتتباعد في الكثير من الأحيان متنكّرة في الأغلب لمن صعد بها إلى سدّة الحكم أو إلى الفضاء الخارجي للأرض.

وشدّد رئيس الدولة على أن التحديات ستتوالى وسيرفعها الشباب التونسي المتعطّش للعلم والمعرفة، والذي سيرفع راية تونس خفاقة عاليا في الأرض وفي السماء، وفق قوله.

من جهته صرح السفير التونسي في موسكو، طارق بن سالم، لقناة ” روسيا اليوم” في وقت سابق، أن عملية إطلاق القمر الصناعي ستدعم التعاون الفضائي بين تونس وروسيا، معربا عن أمله في تطوير التعاون بين البلدين على عدة مستويات.

ومن جانبه قال مدير عام مجمع “تلنات”، محمد فريخة لقناة “روسيا اليوم”، إن القمر الصناعي التونسي مختص في أنترنات الأشياء، مؤكدا أنه ولأول مرة يتم استعمال بروتوكول “لورا” (LoRa) في الفضاء على مستوى العالم.

وأضاف أنه بحث مع المسؤولين الروس تعزيز التعاون في مجال الفضاء، مشيرا إلى أنه سيبحث في هذا السياق إمكانية إرسال رائدة فضاء تونسية إلى الفضاء، والعمل على تأسيس مدرسة مختصة في مجال الفضاء في تونس بإشراف روسي، لتكوين إطارات في تكنولوجيا الفضاء.

مباشر.. روسيا تطلق 38 قمرا صناعيا لعدة دول من بينها السعودية والإمارات وتونس حقوق الفيديو: Roscosmos تم النشر بواسطة ‏‎RT Arabic‎‏ في الأحد، ٢١ مارس ٢٠٢١

مواكبة السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح الإثنين 22 مارس 2021، بمقر مجمع تالنات بالعاصمة، عملية إطلاق القمر الصناعي التونسي "تحدي1" في الفضاء من محطة بايكونور في كازاخستان على متن صاروخ "سويوز2". تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في الاثنين، ٢٢ مارس ٢٠٢١

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح هذا اليوم الاثنين 22 مارس 2021 بمقر شركة "تلنات"، على عملية إطلاق القمر الصناعي… تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في الاثنين، ٢٢ مارس ٢٠٢١