تونس.. إنقاذ مهاجرين غير نظاميين أبحروا من سواحل ليبيا

أعلنت رئاسة الأركان البحرية التونسية إنقاذ 50 مهاجرا غير نظامي أبحروا من سواحل ليبيا.

وقالت وزارة الدفاع التونسية «إنّ وحدة بحرية تابعة لجيش البحر انقذت يوم الجمعة ، 50 مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة، كانوا على متن مركب معطب بشمال شرق جرجيس على بعد 18 كيلومتر».

وذكرت الوزارة أنّ المهاجرون أعمارهم تتراوح بين 15 و45 سنة، وأنّهم أبحروا من سواحل الزوارة بليبيا، خلال الليل بنية إجتياز الحدود البحرية في إتجاه أوروبا.

وأبرزت الوزارة أنّه قد تم التوجه بهم نحو ميناء الصيد البحري بجرجيس وتسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.