تونس.. إنقاذ 93 مهاجراً قبالة السواحل

قوات خفر السواحل التونسية أنقذت 93 مهاجرا غالبيتهم من جنسيات إفريقية قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، حسبما أفادت وزارة الدفاع التونسية.

وقالت الوزارة في بيان: “أنقذت وحدات جيش البحر بمشاركة وحدات من الحرس البحري ليلة الاثنين، بسواحل صفاقس، 93 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة”.

ومن بين المهاجرين 3 تونسيين و37 امرأة و4 أطفال “كانوا على متن قارب معطب.. على بعد 42 كم”.

وأفاد المهاجرون السلطات الأمنية أنهم “أبحروا من سواحل العامرة لاجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الإيطالية”، وفقا لماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن البيان.

وتتواصل عمليات الهجرة من تونس إلى أوروبا خصوصا في اتجاه سواحل إيطاليا حيث يأمل المهاجرون في إيجاد وظائف وآفاق عيش أفضل هروبا من تداعيات الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على اقتصاد البلاد.