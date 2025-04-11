تونس.. احتجاجات المحامين ترفع الجلسة الثانية في قضية «التآمر»

قرّرت الهيئة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، “رفع الجلسة المخصصة للنظر في ملف التآمر على أمن الدولة، بعد أن شهدت الجلسة حالة من الاحتقان والاحتجاج من قبل بعض المحامين، الذين طالبوا بجعل الجلسة علنية وإحضار المتهمين للمحاكمة في القضية، بحسب موقع إذاعة “موزاييك” المحلية”.

ووفق “فرانس برس”، “كان من المفترض أن تنعقد اليوم الجمعة جلسة ثانية لمحاكمة عشرات الشخصيات التونسية بتهمة التآمر ضد الدولة، من بينهم معارضون بارزون يرفضون المثول عبر تقنية الفيديو التي فرضتها المحكمة”.

وبحسب وكالة فرانس برس، “فقد عززت الشرطة إجراءات الأمن عند مدخل المحكمة الابتدائية بتونس، مع تعزيز الحماية الأمنية المشددة”.

وفي السياق ذاته، أعلن ستة من المتهمين، بينهم أستاذ القانون جوهر بن مبارك والقيادي السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، عن “إضرابهم عن الطعام، وفقًا لهيئة الدفاع”، كما “قررت السلطات القضائية منذ الجلسة الأولى لهذه القضية الاستثنائية، في 4 مارس الفائت، أن تتم محاكمة المتهمين الموقوفين عن بُعد”.

في السياق، “تظاهر عشرات التونسيين، الجمعة، أمام المحكمة الابتدائية، رفضًا لمحاكمة عدد من القادة السياسيين بدعوى تهم “التآمر على أمن الدولة”.

ورفع المحتجون “شعارات مناوئة للمحاكمة وللسلطات، من بينها: “حريات حريات يا قضاء التعليمات” و”شادين في سراح المحتجزين”، و”هايلة البلاد قمع واستبداد”، و”لا قضاء لا قانون، شرفاء في السجون، وطالب المحتجون بمحاكمة علنية، معبرين عن رفضهم لإصرار المحكمة على عقد الجلسات عن بُعد”.

هذا “ويتهم الرئيس قيس سعيد، سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.