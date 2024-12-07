تونس.. ارتفاع قياسي في صادرات زيت الزيتون في نوفمبر الماضي

ارتفعت صادرات زيت الزيتون التونسي في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 47 % على أساس سنوي وفق بيانات الديوان الوطني للزيت.

وصدرت تونس 14 ألفا و781 طنا من زيت الزيتون مقابل عائدات بلغت 281 مليون دينار تونسي (حوالي 90 مليون دولار أمريكي).

وقبل عام صدرت تونس في نوفمبر 10 آلاف و53 طنا بقيمة 241 مليون دينار تونسي (حوالي 78 مليون دولار أمريكي).

وتوجه أغلب الصادرات التونسية من زيت الزيتون أساسا إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول الخليج العربي.

ويأتي هذا التطور للصادرات في وقت تشهد فيه أسعار زيت الزيتون في العالم تراجعا بسبب الزيادة في الإنتاج. وتتوقع تونس التي تعد أحد أبرز منتجي زيت الزيتون في العالم إنتاج نحو 340 ألف طن موسم 2024/2025.