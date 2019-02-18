تونس استردت أكثر من 450 مليون دولار من أملاك “بن علي”

وأوضح “شلغوم” خلال جلسة حوار في البرلمان مع الحكومة حول ملف الأموال المصادرة، أنه تمت مصادرة “368 مليون دينار “118 مليون دولار” أرصدة بنكية وسيولة نقدية، و770 مليون دينار “248 مليون دولار” عائدات شركات مصادرة، و238 مليون دينار “76 مليون دولار” عائدات عقارات، و28 مليون دينار “9 ملايين دولار” عائدات أخرى”.

وأضاف أن “1.3 مليار دينار “420 مليون دولار” من قيمة البيوعات للأملاك المصادرة وجهت لفائدة الموازنة العامة للدولة”.

ومنذ سنة 2011 باعت الحكومة التونسية التي خلفت “بن علي” ممتلكات مصادرة بقيمة 1،5 مليار دينار منها، مليار دينار “450 مليون أورو” دخلت خزينة الدولة، والـ500 مليون دينار الاخرى “222 مليون أورو” سددّت بها الحكومة بعض الديون الخارجية.