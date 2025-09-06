تونس.. استقبال جثمان المهاجر «عبد القادر الذيبي» ومطالبة بتحقيق دولي في مقتله

استقبلت عائلة الشاب التونسي عبد القادر الذيبي، الذي قتل برصاص الشرطة الفرنسية في مدينة مارسيليا، أمس الجمعة، جثمان ابنها في مطار تونس قرطاج.

ونقل جثمان الذيبي في سيارة إسعاف بمرافقة سيارات الشرطة إلى مسقط رأسه بمدينة القصرين غرب البلاد.

وأحاطت السيارات والدراجات النارية بموكب الجثمان في مدخل المدينة حتى وصوله إلى مقر سكن العائلة بحي الزهور حيث تجمع الأهالي في ساعة متأخرة من الليل.

من جهتها، أشادت عائلة الراحل في تصريحات صحفية بالموقف التونسي ممثلا في رئيس البلاد قيس سعيد ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بإدانة قتل الذيبي بـ”شدة” ومطالبة السلطات الفرنسية بالتحقيق في ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الفقيد وعائلته.

واعتبرت العائلة أن ما حصل لابنها “جريمة عنصرية” و”إهانة للكرامة البشرية” ارتكبتها الشرطة الفرنسية و”أفراد من الجالية الجزائرية الذين كان الفقيد يعيش ويشتغل معهم”.

وفارق عبدالقادر الذيبي الحياة في مدينة مرسيليا بعد إصابته بعدة رصاصات قاتلة على يد الشرطة الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي، إثر شجار ومطاردة دون تدرج في استخدام القوة.

واستدعى كاتب الدولة لدى وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم الأربعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية بتونس في غياب السفيرة لمهمة بالخارج، وأبلغه “احتجاجا شديد اللهجة” على عملية القتل من قبل الشرطة الفرنسية باعتبارها “قتلا غير مبرر”.

وطالب بإبلاغ السلطات الفرنسية موقف تونس بسرعة إجراء تحقيق “بكل حزم” لتحديد المسؤوليات في القتل، و”اتخاذ كل الإجراءات لحفظ حقوق الفقيد وعائلته وإنصافهم”.

وطلبت الوزارة من السفير التونسي بباريس إبلاغ الحكومة الفرنسية الموقف ذاته، كما أعلنت مجموعة من المحامين التونسيين توليها مهمة الدفاع عن الفقيد عبدالقادر الذيبي لدى القضاء الفرنسي.