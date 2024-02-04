تونس.. التيار الديمقراطي يُدين التضييق على النشاط السياسي

دان التيار الديمقراطي التونسي، ما وصفه ب”الممارسات القمعية التي تتعمد السلطة انتهاجها للتضييق على النشاط السياسي للمعارضة وإخماد كل نفس ديمقراطي يفضح فشلها في تحسين الواقع المعيشي للتونسيينن”.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن التيار قوله في بيان أنه حضر لندوة تحت عنوان “الصناديق الاجتماعية بين الواقع والمنشود”، لكن السلطات منعت عقدها بحجة عدم الحصول على ترخيص كتابي من الولاية.

وحذر التيار من “التدهور المتواصل لوضع الحقوق والحريات في البلاد وعلى رأسها حرية التعبير من خلال محاولة تكميم الأفواه وغلق الفضاء العامّ وتصحيره من النقاش حول المسائل الاجتماعية والاقتصادية”.

وجدد التيار تمسكه بحقه في دولة ديمقراطية عادلة تضمن الحقوق المدنية والسياسية، مطالبا كل الطيف الديمقراطي بضرورة توحيد الجهود ورص الصفوف للتصدي للانحرافات الخطيرة التي شهدتها البلاد منذ 2021. ـ